Наша команда создаст профессиональную песню с Вашей историей
на 14 февраля
5 000 руб по Вашей истории
Решил на 14 февраля записать песню для любимой. Записал свой голос, а певец подобрал мой тембр. Спасибо большое Вам за такой подарок!
Артем
Москва
На годовщину свадьбы я решила удивить мужа и заказала песню о нашей любви. Это было невероятно трогательно!
Наталья
Череповец
Решили порадовать свою бабушку необычной песней. Она сначала думала, что это я сама ей пела. Спасибо Вам!
Ольга
Новосибирск
Хотите удивить и тронуть до глубины души? Песня, созданная специально для вашего близкого человека, передаст те эмоции и чувства, которые не выразить словами. Это ода вашей любви и заботе!
В отличие от обычных подарков, песня не стареет, не теряет своей ценности и не пылится в шкафу. Она оживает каждый раз, как только звучат первые аккорды, возвращая к моментам счастья снова и снова.
Представьте лицо дорогого человека, когда он услышит свои имя и историю в профессиональной песне. Это не просто удивление – это восторг, который сложно забыть.
99% людей выбирают предсказуемые подарки. Но ваш любимый человек будет в восторге, ведь вы проявили креативность и внимание. Такой жест запомнится на долгие годы.
Песня станет источником радости не только для одаряемого, но и для вас, вашей семьи и друзей. Это эмоции, которые хочется переживать вместе!
Не рядом? Песня передаст ваше тепло и любовь даже через тысячи километров. Это особый способ быть ближе, несмотря на расстояние.
Талантливейшие исполнители и музыканты России и СНГ создадут для вас шедевр, который тронет до глубины души.
Запись и обработка песен проходят на профессиональной студии. Результат — звук уровня звезд шоу-бизнеса!
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Делая заказ Вы получаете бесплатно демо версию 1 минуты песни!
Конечно, мы работаем по всему миру. Поэтому можем создавать для Вас песню, а Вы сможете обрадывать своего любимого человека
Мы пишем текст песни специально для Вас, но не передаем его без самой песни.
К сожалению, но нет. Мы сами пишем текст песен и музыку под этот текст, чтобы нашему артисту было легче спеть ее для Вас!
Да, Вы можете оформить срочный заказ и тогда демо будет у Вас уже через 1 час, а вся песня целиком через 8 часов.
Вы можете написать на почту info@podaritrek.ru и мы с Вами обсудим сотрудничество.
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