Самый лучший подарок для жены, мужа, бабушки, дедушки, девушки, парня, коллеге
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на любое событие и праздник

Бесплатное демо длиной 1 минута!

Решил на 14 февраля записать песню для любимой. Записал свой голос, а певец подобрал мой тембр. Спасибо большое Вам за такой подарок!

Артем

Москва

На годовщину свадьбы я решила удивить мужа и заказала песню о нашей любви. Это было невероятно трогательно!

Наталья

Череповец

Решили порадовать свою бабушку необычной песней. Она сначала думала, что это я сама ей пела. Спасибо Вам!

Ольга

Новосибирск

Песня – это подарок, который остается в сердце навсегда!

Оригинальный способ

Хотите удивить и тронуть до глубины души? Песня, созданная специально для вашего близкого человека, передаст те эмоции и чувства, которые не выразить словами. Это ода вашей любви и заботе!

Память на всю жизнь

В отличие от обычных подарков, песня не стареет, не теряет своей ценности и не пылится в шкафу. Она оживает каждый раз, как только звучат первые аккорды, возвращая к моментам счастья снова и снова.

ВАУ-эффект гарантирован!

Представьте лицо дорогого человека, когда он услышит свои имя и историю в профессиональной песне. Это не просто удивление – это восторг, который сложно забыть.

Гордость за оригинальность

99% людей выбирают предсказуемые подарки. Но ваш любимый человек будет в восторге, ведь вы проявили креативность и внимание. Такой жест запомнится на долгие годы.

Подарок, который объединяет

Песня станет источником радости не только для одаряемого, но и для вас, вашей семьи и друзей. Это эмоции, которые хочется переживать вместе!

Поздравление на расстоянии

Не рядом? Песня передаст ваше тепло и любовь даже через тысячи километров. Это особый способ быть ближе, несмотря на расстояние.

Песня на заказ

Решили сделать в подарок песню?
Оставьте заявку и получите 1 минуту трека бесплатно

Решил на 14 февраля записать песню для любимой. Записал свой голос, а певец подобрал мой тембр. Спасибо большое Вам за такой подарок!

Артем

Москва

На годовщину свадьбы я решила удивить мужа и заказала песню о нашей любви. Это было невероятно трогательно!

Наталья

Череповец

Решили порадовать свою бабушку необычной песней. Она сначала думала, что это я сама ей пела. Спасибо Вам!

Ольга

Новосибирск

Особенный бонус в честь Нового года – Ваша песня с караоке-текстом на обложке

Закажите караоке-песню с обложкой, на которой будет текст, чтобы все гости могли подпевать вместе с вами!

Караоке для общего веселья

Теперь ваша песня – не просто подарок, а настоящий музыкальный номер, который объединит всех гостей за праздничным столом.

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Такой формат подарка создаст незабываемую атмосферу и сделает ваше событие по-настоящему особенным. Добавьте нотку креатива в ваш праздник – закажите караоке-песню и удивите всех гостей!

Песня на заказ

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Оставьте заявку и получите 1 минуту трека бесплатно

Для вас поют звезды!

Талантливейшие исполнители и музыканты России и СНГ создадут для вас шедевр, который тронет до глубины души.

Татьяна

Автор-исполнитель

Анна

Автор-исполнитель

Екатерина

Автор-исполнитель

Светлана

Автор-исполнитель

Песня на заказ

Решили сделать в подарок песню?
Оставьте заявку и получите 1 минуту трека бесплатно

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Нужно быстрее? Мы подготовим ваш заказ всего за 4 часа без потери качества.

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Мы предлагаем самые низкие цены на рынке за самое лучшее качество

Делая заказ Вы получаете бесплатно демо версию 1 минуты песни!

8 500
5 000руб

Стандартный - 12ч

  • 3-5 минут песни
  • 5 стилей
  • 5 тематик
  • Персональный текст
  • Караоке версия
11 500
7 000руб

Срочный - 4ч

  • 3-5 минут песни
  • 5 стилей
  • 5 тематик
  • Персональный текст
  • Караоке версия

Самые важные ответы

Конечно, мы работаем по всему миру. Поэтому можем создавать для Вас песню, а Вы сможете обрадывать своего любимого человека

Мы пишем текст песни специально для Вас, но не передаем его без самой песни.

К сожалению, но нет. Мы сами пишем текст песен и музыку под этот текст, чтобы нашему артисту было легче спеть ее для Вас!

Да, Вы можете оформить срочный заказ и тогда демо будет у Вас уже через 1 час, а вся песня целиком через 8 часов.

Вы можете написать на почту info@podaritrek.ru и мы с Вами обсудим сотрудничество.

Да, у нас есть артисты и на других языках мира.

Песня на заказ

Решили сделать в подарок песню?
Оставьте заявку и получите 1 минуту трека бесплатно