Текст песни

[Куплет 1] С каждым днём ты ближе, ты мой герой, В сердце ты оставил след неземной. Я теряюсь в тёплом взгляде твоём, Саня, с тобой я дышу и живу вновь. [Припев] Александр, ты мой свет, ты мой мир, С тобой рядом каждый миг так красив. Ты мой сон, моя нежность, мой маяк, Без тебя я не могу жить никак. [Куплет 2] Твоя улыбка — словно солнца свет, Ты всегда мне даришь верный ответ. В каждом слове — нежность, в каждом шаге — свет, Саня, с тобой я не знаю запрет. [Припев] Александр, ты мой свет, ты мой мир, С тобой рядом каждый миг так красив. Ты мой сон, моя нежность, мой маяк, Без тебя я не могу жить никак. [BRIDGE] Время мчится, но с тобой я сильней, Ты меня ведёшь в океан из огней. Каждый день с тобой — это новый рассвет, Саня, ты мой самый главный ответ. [Припев] Александр, ты мой свет, ты мой мир, С тобой рядом каждый миг так красив. Ты мой сон, моя нежность, мой маяк, Без тебя я не могу жить никак. [Припев] Ты со мной, и я счастлива вновь, Ты моя любовь… моя любовь.