[Куплет 1]
С каждым днём ты ближе, ты мой герой,
В сердце ты оставил след неземной.
Я теряюсь в тёплом взгляде твоём,
Саня, с тобой я дышу и живу вновь.
[Припев]
Александр, ты мой свет, ты мой мир,
С тобой рядом каждый миг так красив.
Ты мой сон, моя нежность, мой маяк,
Без тебя я не могу жить никак.
[Куплет 2]
Твоя улыбка — словно солнца свет,
Ты всегда мне даришь верный ответ.
В каждом слове — нежность, в каждом шаге — свет,
Саня, с тобой я не знаю запрет.
[Припев]
Александр, ты мой свет, ты мой мир,
С тобой рядом каждый миг так красив.
Ты мой сон, моя нежность, мой маяк,
Без тебя я не могу жить никак.
[BRIDGE]
Время мчится, но с тобой я сильней,
Ты меня ведёшь в океан из огней.
Каждый день с тобой — это новый рассвет,
Саня, ты мой самый главный ответ.
[Припев]
Александр, ты мой свет, ты мой мир,
С тобой рядом каждый миг так красив.
Ты мой сон, моя нежность, мой маяк,
Без тебя я не могу жить никак.
[Припев]
Ты со мной, и я счастлива вновь,
Ты моя любовь… моя любовь.